Врачи в 2022 году получат «путинские» выплаты

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить дополнительные выплаты медикам, которые будут работать в 2022 году с больными коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Так, будут установлены выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Они будут рассчитаны на медперсонал, оказывающих помощь и лечение пациентам с COVID-19.

Доклад о ходе выполнения поручений главе государства представят до 30 декабря текущего года. Ответственным был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.