Новогодний гороскоп подарков: что дарить разным знакам Зодиака

В наше время, когда у всех есть все, подобрать подарок по душе становится непростой задачей. Поможет гороскоп — презент можно приготовить не только по вкусу знака Зодиака, но и с эзотерическим смыслом.

Что подарить каждому знаку Зодиака, чтобы этот подарок принес счастье, благополучие и был в целом полезен, Sibnet.ru рассказала астролог Маргарита Любимова.

Овен

Это могут быть небольшие предметы, например чашки, вазы, что-то, где может храниться мелочь: например, шкатулка или какая-то емкость, возможно, красивая коробка, в которой будут лежать вещи.

Из практически полезного могут быть весы, сертификаты в салоны красоты, а также напитки — спиртное или безалкогольные, в зависимости от предпочтений.

Телец

Этому знаку можно преподнести подарочные сертификаты на обучающие курсы, на какие-либо путешествия или поездки, или, например, сертификат на прохождение квеста.

А из вещей — сервизы, украшения, косметика, парфюмерия.

Близнецы

Близнецам также можно дарить сервизы, кружки или чашки, емкости для жидкости: например, вазы, особенно если в вазах будет постоянно что-то из живого, например, цветы или композиции. Если это спортивные Близнецы, то можно подарить спортивную бутылку или умный термос.

Также представителей знака порадуют столовые приборы и другие товары для кухни. Это принесет благополучие в семью Близнецов.

Рак

Ракам можно дарить ювелирные украшения, косметику, но лучше всего дарить что-то нематериальное — этому знаку важны эмоции и чувства. Здесь придется хорошо подумать, ориентируясь на конкретного человека. Например, Ракам можно подарить маленькое путешествие или устроить квест с подарками.

Лев

Безусловно, Львов порадуют крупные подарки: если это косметика, то большой набор, если это сертификат, то на приличную сумму. Если говорить про технику, то ноутбук или телефон. Все крупное или то, чего много — все что угодно, главное, чтобы было обилие этого.

Дева

Девам лучше дарить то, что облегчит жизнь, особенно быт. Можно спросить у Девы, что ей нужно для обихода, дома, возможно, какая-то утварь, а также сертификаты на курсы. Это тот знак, которому важнее других, чтобы подарок был практичным и совпал с пожеланиями.

Весы

Весов порадуют ювелирные украшения, наборы посуды, алкоголь и косметика. Также этот знак не расстроит самый банальный подарок в виде наличных.

Скорпион

Хорошим подарком для Скорпионов будет дорогой уход (косметика), парфюм. Если Скорпион планировал завести домашнее животное или растение, такому подарку представитель знака тоже обрадуется.

Стрелец

Стрельцов больше других порадуют деньги. Если говорить о вещах, лучше всего подойдут подарки, связанные с семьей и бытом, например, наборы для кухни или постельное белье.

Козерог

Им можно подарить ювелирные украшения, сертификаты на курсы, особенно все, что касается мышления, психологии. Также это могут быть наборы косметики, игрушки.

Водолей

Этому знаку Зодиака лучше всего дарить вещи для реализации как личности. Если человек ведет бизнес, то это дорогая ручка и записная книжка, если человек занимается творчеством, это холст и краски.Рыбы

Рыбам стоит дарить ювелирные украшения, постельное белье, наборы косметики, а также наборы для быта, семейного уюта, одежду.