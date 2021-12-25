Смертельное ДТП произошло на Алтае

Пять человек погибли в результате дорожной аварии с двумя автомобилями на Чуйском тракте в Горном Алтае.

ДТП произошло в Онгудайском районе Республики Алтай на 670-м километре Чуйского тракта. Кроме пяти погибших, еще двое пострадавших в аварии госпитализированы, сейчас за их жизни борются врачи.

Чуйский тракт считается одной из самых живописных в России автомагистралей. Она связывает Россию с Монголией и Китаем через Алтай. Трасса популярна у путешественников и туристов.