Праздничный стол: как рассчитать еду на гостей

Самостоятельно составить меню праздничного стола и рассчитать количество угощений так, чтобы не осталось лишней еды — задача выполнимая. Для этого достаточно знать — сколько в среднем нужно гостю, чтобы утолить голод, и чем именно кормить компанию.

Рестораторы для составления банкетов использую три золотых правила. Первое — сколько времени гости проведут за столом, второе — последовательность подачи блюд и третье — сколько нужно каждому гостю в среднем, чтобы он остался сыт.

Учитывать время за столом

Расчет еды на праздничный стол будет напрямую зависеть от времени. Чем дольше планируется посиделка, тем меню должно быть богаче.

Для примера, если гости зашли на один-два часа, то общий расчет будет по 400 граммов еды на человека. На мероприятии длительностью до четырех часов — уже по 600 граммов. А на длительном празднике лучше рассчитывать по 1,2-1,5 килограмма еды на человека.

На разнообразие и качество меню влияет и время года. Например, в Новый год, холодное время года, на столе должно быть достаточно горячей и калорийной еды помимо легких закусок.

Порция на гостя

Порции блюд на одного человека для продолжительных банкетов следующие: холодные закуски – 350-400 граммов, салаты – 200-250 граммов, горячие закуски – 100 граммов, основные блюда – 400 граммов, фрукты и десерт — по 150-200.

Таким образов, к примеру, на 10 человек суммарно закупают около 15 килограммов продуктов.

Правильная подача

Гости «старой закалки» не понимают новомодных блюд. Им нравится классика: оливье, сельдь под шубой, мясные нарезки, пюре с отбивной или запеченной курочкой. Молодежь с удовольствием отведает новые блюда. При расчете меню для детей делают упор на полезность блюд.

Начинают празднование с закусок. Их подают на общих больших блюдах с учетом концепции сервировки. Салаты и закуски рассчитывают, отталкиваясь от числа персон за столом. Порционно их подают редко, так как у каждого человека свои вкусовые предпочтения.

Горячее подают к середине застолья порционно для каждого. Для основного блюда чаще всего используют мясо или рыбу. Гарниром могут выступать запеченный или отварной картофель, рис, свежие овощи или гриль.

Рассчитывая меню, нельзя забывать о хлебе. Его количество планируют по стандарту — одному человеку достаточно 150 граммов хлеба.