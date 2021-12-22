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Самая большая квартира в новостройках Сибири обойдется 40 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Квартира в новосибирской новостройке площадью более 300 квадратных метров стоит 40 миллионов рублей, сообщает сервис Циан.

Новосибирск – единственный город в Сибири и один из немногих в стране, где на первичном рынке встречаются квартиры с метражом 300 и больше. В одном из новейших проектов на городском рынке – ЖК «Мылзавод», который должен быть сдан не раньше осени 2024 год, продается крупногабаритная трехкомнатная квартира с предчистовой отделкой.

Помимо нескольких спален на 342,58 квадратных метров запланированы просторная кухня-гостиная (41,70 квадратных метров), два санузла и обширная терраса. Квартира участвует в акции от застройщика, который готов уступить ее за 40 миллионов рублей.

В 11 километре от Иркутска расположен город Шелехов с населением около 50 тысяч человек, который представляет собой важный пункт в иркутской агломерации. Недавно здесь был построен комплекс средней этажности «V квартал». 

По этому адресу можно приобрести квартиру свободной планировки площадью 222,51 квадратных метров. Для таких габаритов объект обладает весьма скромным ценником – 9,62 миллиона рублей.

В Железнодорожном районе Красноярска обнаружена квартира площадью 153,37 квадратного метра. В ней предусмотрены гостиная, совмещенная с холлом (60 квадратных метров), большая кухня-столовая, спальня, два санузла и три балкона. Юнит был выставлен на продажу в конце сентября с ценником в 14,11 миллиона рублей — за это время он подорожал почти на 11%.

Алтайский рекорд принадлежит жилому комплексу Art House, который возводится в центральной части Барнаула. В его фонд входит четырехкомнатная квартира площадью 125,9 квадратного метра, оснащенная двумя санузлами, двумя встроенными шкафами и двумя лоджиями. За возможность поселиться в ней нужно отдать без малого 12 миллиона рублей.

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