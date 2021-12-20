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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Мини-фильмы о цифровых опасностях появились в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых» появился в видеосервисе Wink, сообщает Ростелеком.

Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Консультировали создателей сериала эксперты по кибербезопасности, в том числе компании «Ростелеком-Солар».

«Технологический разрыв между поколением современных детей и родителей привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным. Для них главное, по-прежнему, чтобы ребенок не шлялся по улице с подозрительной компанией. Поэтому уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах», — сказал Бергер.

В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные предложения, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают на доступном языке, разбирая реальные жизненные ситуации.

Например, в фильме «Виртуальная реальность» две подруги на опыте узнают, что профиль в соцсети может сильно отличаться от реального человека. Как не стать жертвой преступника, создавшего себе привлекательный образ в сети?

Или, например, в фильме «На игре» Варя вступает в опасную сетевую игру для подростков. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не замечают, что происходит с девочкой. Равнодушие окружающих едва не стало причиной трагедии.

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