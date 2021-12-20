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Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя написала эмоциональный пост о вакцинах против коронавируса и своем личном опыте прививок, назвав их фуфлом.

«Вашу вакцину можно назвать одним простым и хлестким словом — ФУФЛО! И я говорю не голословно. После двух прививок я заболела. Первая была Эпивак-корона. Антител точно не было, но я, напрямую ухаживая за ковидными больными, НЕ ЗАБОЛЕЛА. Не знаю, почему. Парадокс или прививка помогла? Вторая прививка Спутник Лайт. Через полтора месяца после прививки я заболела. Причем хочу плюнуть в глаза тем, кто говорит, что легко переносится», — написала Ганзя в Facebook.

По словам экс-депутата, ей пришлось лечиться антибиотиками, обострились все хронические заболевания. Ганзя сообзила, что болеет уже больше месяца, и за это время не смогла попасть в поликлинику и вызвать врача на дом.

«Пришлось заниматься САМОЛЕЧЕНИЕМ, консультируясь по телефону со знакомыми врачами. Вы же, убогие руководители, придумываете QR коды, тратите на это деньги из бюджета вместо того, чтобы вернуть народу убитую вами же медицину! Кстати, на Госуслугах после двух прививок почему - то у меня этого кода не оказалась. И где его искать, хрен знает! Опять надо обивать пороги ГОСУДАРСТВЕННЫХ структур. И таких, как я, многие тысячи!» — высказалась коммунист.


Фото: © Facebook Веры Ганзя

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть
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