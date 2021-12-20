Абоненты «Игрового» получат новые премиум‑танки в WоT

Тариф «Игровой» в World of Tanks (WoT), помимо неограниченного премиум-аккаунта и эксклюзивного бесплатного танка Т-44-100 (р), дарит абонентам новые бонусы, сообщается на официальном сайте игры.

«Ежемесячно вам доступны две новые премиум машины в аренду до конца месяца! Стоимость тарифа остается прежней — вы просто получаете больше возможностей за те же деньги», — говорится в сообщении.

В декабре стали доступны две машины VIII уровня. Это тяжелый танк прорыва 50TP prototype. Проект был создан инженерами Военно-технической академии Польши в начале 1950-х годов. Второй танк — E 75 TS. Он стал развитием проекта E 75, который должен был стать основным тяжелым танком Вермахта и заменить «Тигр II».

Чтобы забрать машины в аренду, нужно зайти в игровом клиенте в новый специальный раздел с доступной арендной техникой и выбрать оба танка.

Премиум-танки в аренду доступны для тарифов линейки «Игровой» следующих операторов: Ростелеком, Tele2, Киевстар, «Белтелеком», Beeline Казахстан, Moldtelecom.

Тариф «Игровой» появился в 2016 году как совместный проект Ростелекома и компании Wargaming — создателя World of Tanks. Абоненты тарифа имеют постоянный премиум-аккаунт в WoT, дающий множество бонусов. Они также получают уникальный образец техники — танк Т-44-100 (р).