НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Лицей

Абоненты «Игрового» получат новые премиум‑танки в WоT

Источник:
Sibnet.ru
330 0
Тяжелый танк прорыва 50TP prototyp
Тяжелый танк прорыва 50TP prototyp
Фото: © Wargaming

Тариф «Игровой» в World of Tanks (WoT), помимо неограниченного премиум-аккаунта и эксклюзивного бесплатного танка Т-44-100 (р), дарит абонентам новые бонусы, сообщается на официальном сайте игры.

«Ежемесячно вам доступны две новые премиум машины в аренду до конца месяца! Стоимость тарифа остается прежней — вы просто получаете больше возможностей за те же деньги», — говорится в сообщении.

В декабре стали доступны две машины VIII уровня. Это тяжелый танк прорыва 50TP prototype. Проект был создан инженерами Военно-технической академии Польши в начале 1950-х годов. Второй танк — E 75 TS. Он стал развитием проекта E 75, который должен был стать основным тяжелым танком Вермахта и заменить «Тигр II».

Чтобы забрать машины в аренду, нужно зайти в игровом клиенте в новый специальный раздел с доступной арендной техникой и выбрать оба танка.

Премиум-танки в аренду доступны для тарифов линейки «Игровой» следующих операторов: Ростелеком, Tele2, Киевстар, «Белтелеком», Beeline Казахстан, Moldtelecom.

Тариф «Игровой» появился в 2016 году как совместный проект Ростелекома и компании Wargaming — создателя World of Tanks. Абоненты тарифа имеют постоянный премиум-аккаунт в WoT, дающий множество бонусов. Они также получают уникальный образец техники — танк Т-44-100 (р).

Еще по теме
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Интернет-тариф «Игровой»: как повысить геймерский уровень
Умный дом Ростелекома: простая настройка и надежный контроль
смотреть все
Новости #Интернет #ММО #Экшены #Аркады
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
info.sibnet.ru
#Камеры
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Что следует учитывать при выборе комплекса видеонаблюдения, какие технические характеристики камеры важны и есть ли риски нарушить закон при ее установке?
 info.sibnet.ru
#Wink
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
В рамках акции «Четвертый фильм в подарок» пользователи получат сертификат на бесплатное кино после просмотра трех фильмов или сериалов
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Когда компьютер или ноутбук нужно отправлять в спящий режим или гибернацию, а когда выключать?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
18 декабря
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
16 декабря
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
15 декабря
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
15 декабря
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
 Смотреть все