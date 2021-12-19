Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири

Дороже всего услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся жителям Бурятии и Забайкальского края, а дешевле — омичам, сообщила Sibnet.ru прес-служба Авито.
Самое
высокое число предложений от Деда Мороза и Снегурочки, можно найти на Авито в
Новосибирске. Здесь размещено 202 объявления от аниматоров, играющих эти роли.
На втором месте Омск (153 объявления), на третьем — Красноярск (142
объявления).
Артисты
все чаще предлагают свои услуги на онлайн-платформах. Например, на Авито в
Бурятии число таких объявлений за последний год выросло на 50%, в Абакане на
17%, в Омске — на 16%. Спрос на их услуги в СФО также вырос. Сильнее всего
потребность в новогоднем чуде выросла в Бурятии и Забайкальском крае — вдвое в
сравнении с прошлым декабрем.
Стоимость
услуг Деда Мороза и Снегурочки во всех городах СФО примерно одинакова и
составляет в среднем 1,5 тысячи рублей в час. Самые высокие гонорары у артистов
в Бурятии и Забайкалье — 2 тысячи рублей в час. Самая низкая цена — в Омске.
Здесь
средний гонорар составляет 1,1 тысячи рублей. Впрочем, окончательная стоимость
работы аниматоров будет зависеть от локации (дом, школа, детский сад или офис),
продолжительности наполнения программы.
Несмотря
на то, что в большинстве сибирских регионов введена система QR-кодов, его
наличие в своих объявлениях указывает не более 10% аниматоров.
karutoНеужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...
pepelmetalБольно наверно Табаки осознавать что у его хозяина провал за провалом ?
America-is-garbageдавно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать
ball-n-wallВыслать всех евродипломатов из России, и принять своих.Перекрыть все задвижки и пусть идут лесом...