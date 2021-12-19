НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
388 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дороже всего услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся жителям Бурятии и Забайкальского края, а дешевле — омичам, сообщила Sibnet.ru прес-служба Авито.

Самое высокое число предложений от Деда Мороза и Снегурочки, можно найти на Авито в Новосибирске. Здесь размещено 202 объявления от аниматоров, играющих эти роли. На втором месте Омск (153 объявления), на третьем — Красноярск (142 объявления).

Артисты все чаще предлагают свои услуги на онлайн-платформах. Например, на Авито в Бурятии число таких объявлений за последний год выросло на 50%, в Абакане на 17%, в Омске — на 16%. Спрос на их услуги в СФО также вырос. Сильнее всего потребность в новогоднем чуде выросла в Бурятии и Забайкальском крае — вдвое в сравнении с прошлым декабрем.

Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки во всех городах СФО примерно одинакова и составляет в среднем 1,5 тысячи рублей в час. Самые высокие гонорары у артистов в Бурятии и Забайкалье — 2 тысячи рублей в час. Самая низкая цена —  в Омске.

Здесь средний гонорар составляет 1,1 тысячи рублей. Впрочем, окончательная стоимость работы аниматоров будет зависеть от локации (дом, школа, детский сад или офис), продолжительности наполнения программы.

Несмотря на то, что в большинстве сибирских регионов введена система QR-кодов, его наличие в своих объявлениях указывает не более 10% аниматоров.

Еще по теме
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Контролеров QR-кодов признали самой скандальной профессией
Каждый четвертый новосибирец собрался на онлайн‑корпоратив
Зарплата наводит каждого третьего на мысль уволиться
смотреть все
Бурятия #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Санврачи назвали самые полезные конфеты в новогоднем подарке
Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Картина дня
Путина насмешила теория президентских двойников
ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин
США испугались российского удара по американскому флоту
Найдено животное с рекордным количеством лап
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

pepelmetal

Больно наверно Табаки осознавать что у его хозяина провал за провалом ?

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

ball-n-wall

Выслать всех евродипломатов из России, и принять своих.Перекрыть все задвижки и пусть идут лесом...
Sibnet.Ru