Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири

Дороже всего услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся жителям Бурятии и Забайкальского края, а дешевле — омичам, сообщила Sibnet.ru прес-служба Авито.

Самое высокое число предложений от Деда Мороза и Снегурочки, можно найти на Авито в Новосибирске. Здесь размещено 202 объявления от аниматоров, играющих эти роли. На втором месте Омск (153 объявления), на третьем — Красноярск (142 объявления).

Артисты все чаще предлагают свои услуги на онлайн-платформах. Например, на Авито в Бурятии число таких объявлений за последний год выросло на 50%, в Абакане на 17%, в Омске — на 16%. Спрос на их услуги в СФО также вырос. Сильнее всего потребность в новогоднем чуде выросла в Бурятии и Забайкальском крае — вдвое в сравнении с прошлым декабрем.

Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки во всех городах СФО примерно одинакова и составляет в среднем 1,5 тысячи рублей в час. Самые высокие гонорары у артистов в Бурятии и Забайкалье — 2 тысячи рублей в час. Самая низкая цена — в Омске.

Здесь средний гонорар составляет 1,1 тысячи рублей. Впрочем, окончательная стоимость работы аниматоров будет зависеть от локации (дом, школа, детский сад или офис), продолжительности наполнения программы.

Несмотря на то, что в большинстве сибирских регионов введена система QR-кодов, его наличие в своих объявлениях указывает не более 10% аниматоров.