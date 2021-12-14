Глава Забайкалья оправдался за слова о насильственной вакцинации

Глава Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании предложил оцеплять кварталы и вакцинировать людей по спискам, но после того, как его атаковали комментаторы в соцсетях, он оправдался за свои слова.

«Хотите, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — сказал Осипов в ходе оперативного совещания правительства.

Затем глава Забайкалья объяснил, что таким предложением пытался «привлечь внимание населения к тревожной ситуации».

«Я понимаю, как все сейчас хотят высказаться после сегодняшних новостей, но прошу сначала послушать мое выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры», — написал Осипов в Instagram.

Он отметил, что нужны решительные действия, поэтому он обратился, в первую очередь к правительству Забайкальского края, попросил заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев.

Из-за наплыва комментаторов, Осипов в Instagram закрыл комментарии для всех, кроме тех, на кого он подписан. «Атака ботов. В карусели пример. Пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах», — отметил он.