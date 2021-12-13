Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна

Сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину в защиту арестованного мэра Ивана Кляйна начался в Томске, сообщили защитники главы города в своем Telegram-канале.

Томичи попросят Путина разобраться и восстановить справедливость в ситуации с уголовным преследованием мэра Кляйна.

«Предлагаем вам поставить свою подпись в поддержку мэра Томска Ивана Кляйна. Чем больше подписей удастся собрать, тем больше шансов на благополучный исход дела», — говорится в сообщении.

Подписи будут собирать до среды, 15 декабря включительно. После этого письмо уйдет в Москву. Поставить подпись можно в школе №49, пекарне «Аппетит», ресторане «У Крюгера», сети магазинов Kruger Haus.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.