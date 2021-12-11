Новосибирские ученые создали «допинг» из сибирских растений

Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработали средство для повышения физической выносливости и работоспособности на основе экстрактов левзеи и клюквы, сообщает пресс-служба Института.

«Спортсменам нужен был продукт, который бы повышал выносливость и работоспособность, а кроме того был бы не токсичен и не имел бы побочных эффектов, характерных для анаболических стероидов», — сказала доктор биологических наук, руководитель лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН Татьяна Толстикова.

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Ученые подобрали эффективное сочетание урсоловой кислоты и экдистена, содержащихся в экстракте шрота клюквы и левзеи (маралий корень) соответственно, для получения необходимого спортсменам результата.

На основе полученных результатов Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН совместно с ООО «Бэгриф» выпустили пищевую добавку для спортивного питания на основе растительных компонентов «URSOFORCE». Готовый продукт продается на известных маркетплейсах.

Ранее Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработал БАД «Бетоксовит» на основе бетулина и бетулоновой кислоты, содержащихся в коре березы для защиты и восстановления органов онкобольных при химиотерапии.