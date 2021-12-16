Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги

Интернет давно стал такой же базовой потребностью как электричество или отопление. Мобильники тоже есть у каждого и почти в каждом доме есть телевизор. Ростелеком предложил новые тарифы, объединив четыре услуги под одним счетом: домашний интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр. Выгода для абонентов не только в удобстве, но и в финансах.

Ростелеком усовершенствовал линейку конвергентных тарифов летом. «Огромная доля абонентов на рынке не используют опции, оплаченные в пакетном тарифе, и напротив, вынуждены докупать гигабайты мобильного интернета или минуты звонков, если включенных в пакетный тариф оказалось недостаточно», — комментировал старший вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Антон Годовиков.

«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги в пакете и гибко настраивать их параметры. Также удобно, что за все платишь одним счетом.

Части конструктора

Домашний интернет — можно выбрать скорость от 100 Мбит/с до геймерских 300-500 Мбит/с. Кабель из оптоволокна легко монтируется. А модем GPON отличается крайне низким энергопотреблением. Если он постоянно включен, то за месяц он израсходует электричества всего лишь на 20-30 рублей.

Мобильная связь — пакеты 1200 минут (20 часов), 1700 или 2200 минут с безлимитом на звонки абонентам Ростелекома. К ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и большинства стационарных телефонов. Безлимитный мобильный интернет уже включен в тариф.

К основной SIM-карте абонента можно добавить еще четыре. Пользование тремя номерами группы включено в стоимость тарифа (она автоматически подрастает на 200 рублей), за четвертую и пятую SIM-карты нужно будет доплатить по 50 рублей в месяц.

Перейти на тариф можно со своим мобильным номером. Услуги будут доступны с первого дня.

Онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ Wink — десятки тысяч фильмов и сериалов, которые можно загрузить и смотреть без интернета, а также сотни телеканалов. Все это можно смотреть на а нескольких телевизорах, в том числе одновременно.

«Стартовый» пакет даст доступ к 180 каналам и 25 тысячам фильмов, подписка «Wink + more.tv» — к 180 каналам и 35 тысячам фильмов. В «Трансформере» собраны 287 каналов и 50 тысяч фильмов, в «Премиуме» — 306 каналов и 60 тысяч фильмов.

Минимальный набор (100 Мбит/с, 1200 минут и пакет «Стартовый») без дополнительных опций будет стоить 800 рублей в месяц. По сравнению с покупкой услуг по отдельности выгода достигает 68%.

Дополнительные услуги

В тарифы «Технологии выгоды» входит опция «Турбо-ночь» — увеличение скорости загрузки и скачивания в ночное время, и хранилище в 5 гигабайт на Яндекс.Диске.

Дополнительно можно подключить сервис «Управление просмотром» — он позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, смотреть программы из архива за прошедшие трое суток.

Постоянный IP-адрес (50 рублей в месяц) понадобится тем, кто хочет создать свой сервер, увеличить скорость скачивания на файлообменных сервисах, защитить электронные кошельки от взлома.

Также можно месяц потестировать антивирус Dr.Web Премиум, который устанавливается на два устройства — ПК и Android.