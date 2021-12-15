Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru

Часто ли удается сходить в гости, поиграть и получить за это подарки? Ростелеком открывает двери в свой «Новогодний дом». Это не просто игра, а целая виртуальная экскурсия, полная сюрпризов и призов.

В «Новогоднем доме Ростелекома» все по последнему слову техники, потому что он не обычный, а «умный». В нем есть видеонаблюдение, которое может засечь даже проникновение Деда Мороза, Wink с кучей новогодних фильмов и телеканалов, и конечно, тариф «Игровой», чтобы все каникулы потратить на любимые игры.

Поднимаясь с 1 по 10 этаж дома можно узнать все о продуктах и услугах Ростелекома, продемонстрировать свою эрудицию и цифровую грамотность и заработать призы.

Правила конкурса достаточно просты: надо зарегистрироваться на сайте Sibnet.ru и каждый день отвечать на вопросы в трех категориях: «Кино», «Игры» и «Техно». При этом за ответ в день публикации задания участник получит вдвое больше баллов.

В зависимости от сложности задания за каждый ответ начисляется 50, 70 или 100 баллов. Один участник в сутки может выполнить по три задания в каждой теме — это викторины, кроссворды и подбор пар из тематических карточек.

Можно зарабатывать дополнительные баллы, если делиться информацией о конкурсе в соцсетях. За один пост начисляется 40 игровых баллов.

Три игровые двери

Игра начинается с первого этажа, где участник видит три двери, за каждой из них вопрос по три задания разной стоимости.

Тема «Кино» — проверка знаний кинематографа. Но быть продвинутым знатоком фильмов необязательно. Здесь важны просто логика и внимательность. Например, нужно выбрать кадр, не относящийся к фильму «Ирония судьбы».

Тема «Игры» рассчитана на геймеров и не только. Кроме сложных игровых вопросов есть задания, который сможет пройти любой участник — достаточно немного подумать и порассуждать. В заданиях могут попасться легкие, средние и сложные вопросы.

Тема «Техно» — это вопросы про технологии, окружающие нас в обычной жизни. Здесь задания доступны любому современному человеку, хоть немного знакомому с цифровой реальностью.

Условия игры и призы

«Новогодний дом Ростелекома» стартует 16 декабря и продлится десять дней. В каждом тематическом разделе будут свои победители, призы получат по пять лучших участников.

За первое место в разделе «Кино» участник получит камеру внутреннего наблюдения, в разделе «Игры» — камеру внешнего видеонаблюдения, за победу в «Техно» — умную колонку с Марусей.

реди подарков — вluettoth мышь и колонка, powerbank и smart браслет.

Суперприз расширенный комплект «Умный дом» получит участник, набравший наибольшее количество баллов за десять дней суммарно во всех темах.

Также с

Ему достанется система управляемых датчиков и устройств, обеспечивающих комфорт и безопасность жилья — «Умный дом» от Ростелекома и 12 месяцев бесплатного использования облачного сервиса для управления умным домом.