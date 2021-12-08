Началась заливка знаменитого катка в форме фаллоса в Новосибирске

Специалисты муниципального учреждения «Стадион» начали заливать главный каток Новосибирска возле Оперного театра, его форма не первый год вызывает шутки и скандалы.

Каток возле Оперного театра начали заливать в 2019 году. Из-за ограниченности площадки организаторы сделали его в форме ракеты. Но когда каток сфотографировали с высоты горожанам он больше напомнил фаллос.

Телеведущий Иван Ургант даже спел песню «А каток-то в форме фаллоса». Несмотря на шутки и скандалы каток заливали также в прошлом году, и начинают заливать в этом году.

Формировать основание работники будут в основном по ночам. Это связано с более низкой температурой и возможностью свободно перемещаться по всей территории будущего катка. К оперному театру уже доставили модульные раздевалки и пункт проката.

Площадь главного катка составит 2 тысячи квадратных метров. Открыть каток в Театральном сквере Новосибирска планируют уже во второй половине декабря.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля в час, для взрослых – 156 рублей в час. Заточка – 120 рублей за одну пару. Со своими коньками вход на каток свободный.