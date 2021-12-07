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Антиваксеров в Кремле обвинили в стремлении уничтожить народ

Источник:
ТАСС
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Фото: NVO / CC BY 2.5

Высказывания тех, кто отрицает необходимость вакцинации, отражают стратегию по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что «вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек», цитирует ТАСС Новикова.

«Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать», - подчеркнул Новиков, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности».

По данным на понедельник, 6 декабря, число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 1 184 — до 282 462. 

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COVID19 #Новости COVID19 #Россия
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