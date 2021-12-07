Антиваксеров в Кремле обвинили в стремлении уничтожить народ

Высказывания тех, кто отрицает необходимость вакцинации, отражают стратегию по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что «вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек», цитирует ТАСС Новикова.

«Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать», - подчеркнул Новиков, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности».

По данным на понедельник, 6 декабря, число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 1 184 — до 282 462.