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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Деду Морозу запретили раздавать подарки в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Праздничные мероприятия в Забайкальском крае будут проходить без хороводов и раздачи подарков Дедом Морозом, сообщает правительство региона.

«Концерты, спектакли, театрализованные представления планируйте без тесного взаимодействия со зрителем. Мы полностью исключаем хороводы, массовые игры, раздачу подарков Дедом Морозом и другие интерактивы, предполагающие прямой контакт с участниками и посетителям. Только сценический показ и рассадка с учетом социального дистанцирования — между зрителями должно быть 1,5 метра», — сообщила министр культуры региона Ирина Левкович.

Руководитель ведомства обратила внимание на то, что всем посетителям новогодних мероприятий необходимо быть в масках, для зрителей старше 18 лет обязательно предъявление QR-кода о вакцинации. Все работники культуры должны быть вакцинированы, в случае медицинских противопоказаний нужна соответствующая справка с действующим ПЦР-тестом.

Запланирована масштабная онлайн-программа. В Сети уже проходят десятки краевых акций, конкурсов, флешмобов, которые объединят более 35 тысяч человек. В онлайн-формат переведена главная елка Забайкалья.

«В этом году празднование Нового года в Забайкалье как в краевой столице, так и в районах объединяем общей концепцией — «Народный Новый год». Наша задача —создать позитивное настроение в регионе, организовать активный и содержательный досуг наших земляков», — отметила она.

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