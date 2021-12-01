Путин поручил подготовить страну к появлению «омикрона»

Правительство России должно за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил президент Владимир Путин.

«Я прошу правительство в недельный срок — сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства Российской Федерации — подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции», — цитирует ТАСС Путина.

В этой связи Путин назвал взаимодействие государств важной мерой в борьбе с пандемией. «Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — продолжил глава государства.

Российский лидер выразил уверенность, что понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих стран мира, станет основой для более активных совместных действий.