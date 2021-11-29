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Путин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать введение мер в связи с пандемией и ход вакцинации в своих регионах, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в списке поручений.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Ранее Путин неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением коронавируса в регионах


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