Путин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать введение мер в связи с пандемией и ход вакцинации в своих регионах, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в списке поручений.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Ранее Путин неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением коронавируса в регионах



