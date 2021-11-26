Томичи массово отнесли властям обращения против QR-кодов

Жители Томска в четверг обратились к депутатам областной Думы с требованиями отменить QR-коды. По оценкам общественников, обращения направили около сотни человек.

«Жители несут обращения к депутатам областной Думы с требованиями не поддерживать инициативу федеральных властей по введению QR-кодов», — написал в соцсети активист Вячеслав Третьяков.

По его словам, пришедшие заявили, что они не антипрививочники, но считают, что установление системы QR-кодов «никакого отношения к реальной борьбе с коронавирусом не имеет».