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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Томичи массово отнесли властям обращения против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Томска в четверг обратились к депутатам областной Думы с требованиями отменить QR-коды. По оценкам общественников, обращения направили около сотни человек.

«Жители несут обращения к депутатам областной Думы с требованиями не поддерживать инициативу федеральных властей по введению QR-кодов», — написал в соцсети активист Вячеслав Третьяков.

По его словам, пришедшие заявили, что они не антипрививочники, но считают, что установление системы QR-кодов «никакого отношения к реальной борьбе с коронавирусом не имеет».

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Активисты
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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru