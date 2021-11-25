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Ростелеком проведет шоу-матч по DOTA 2 «Сибирь против Урала»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком проведет шоу-матч по DOTA 2 «Сибирь против Урала», где команды покажут красивую игру через новый сервис — «Облачный гейминг».

«Облачный гейминг» позволяет геймерам играть через удаленные мощные серверы и облачные решения. Нововведение обеспечивает низкий пинг и хорошее качество картинки в игре.

«Играть будут две приглашенные команды. Это команда Husky из Красноярска и "Уральские мопсы" (Челябинск, Копейск). Они сыграют показательный мачт через облачный сервис. Им не нужно свое железо, по факту будут играть через сервера Ростелекома в Новосибирске на Урале», — сказал Sibnet.ru организатор матча Роман Кунцевич.

Трансляцию матча покажут в субботу, 27 ноября в 18.00 по новосибирскому времени (14.00 мск) в группе «Облачный гейминг в Сибири от Ростелекома» во «ВКонтакте». 

Кроме шоу-матча, участникам онлайн мероприятия подробно расскажут про «Облачный гейминг», а также разыграют между зрителями призы — игровой ноутбук MSI GF75 и подписки GFN Премиум 30 дней. 

Принять участие в розыгрыше могут все желающие в группе во «ВКонтакте». Условия простые — нужно подписаться на встречу Облачный гейминг в Сибири от Ростелекома, поставить лайк посту, присутствовать на онлайн трансляции.

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