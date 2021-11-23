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Проверки QR-кодов в сфере услуг начнутся в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работники сферы услуг должны быть привиты от коронавируса, проверять это начнут в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«С 25 ноября организации Томской области, вход в которые допустим только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, могут быть проверены на наличие этих же документов у сотрудников, предоставляющих услуги населению», — говорится в сообщении.

Работники организаций всех форм собственности к 25 ноября должны поставить прививку от COVID-19 либо первый ее компонент. При отсутствии у сотрудника документа, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание, работодатель должен отстранить его.

«Если посетитель не имеет документа, подтверждающего вакцинацию, он не может получить услуги в данном заведении. Соответственно, и сотрудникам, предоставляющим эти услуги, важно иметь активный иммунитет к инфекции», — сказала замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

При выявлении нарушений представители муниципалитета или полиции будут составлять протоколы, которые передаются в суд. Он, в свою очередь, выносит решение об административном наказании.

С 8 ноября в Томской области при посещении заведений общепита, торгово-развлекательных учреждений, спортивных и культурных объектов, салонов красоты, гостиниц и других заведений нужно предъявлять QR-код.

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