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Томич «оживил» столетнюю городскую кинохронику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео Дмитрия Шубы

Томский фотограф и видеомонтажер Дмитрий Шуба опубликовал в соцсетях старейшую городскую кинохронику, которую попытался сделать более современной с помощью эффектов.

«На видео, насколько я знаю, самая первая кинохроника Томска, сделанная англичанами более ста лет назад. Во времена немого кино такие съемки были редкостью, и доступны были только очень крупным компаниям. Поэтому, даже такие кадры не очень высокого качества и без звука очень ценны. Но сейчас, с помощью современных технологий, можно значительно улучшить любое видео, рассмотреть детали и представить, как выглядел город более века назад», — написал Шуба.

Он «раскрасил» видео, добавил туда звуки, увеличил размер и улучшил качество старой съемки.

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