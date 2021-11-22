Томич «оживил» столетнюю городскую кинохронику

Томский фотограф и видеомонтажер Дмитрий Шуба опубликовал в соцсетях старейшую городскую кинохронику, которую попытался сделать более современной с помощью эффектов.

«На видео, насколько я знаю, самая первая кинохроника Томска, сделанная англичанами более ста лет назад. Во времена немого кино такие съемки были редкостью, и доступны были только очень крупным компаниям. Поэтому, даже такие кадры не очень высокого качества и без звука очень ценны. Но сейчас, с помощью современных технологий, можно значительно улучшить любое видео, рассмотреть детали и представить, как выглядел город более века назад», — написал Шуба.

Он «раскрасил» видео, добавил туда звуки, увеличил размер и улучшил качество старой съемки.