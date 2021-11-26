Чем грозит поддельный сертификат о прививке

Уголовная ответственность предусмотрена не только для продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, но и для покупателей. Есть и другие риски. Медики бьют тревогу — среди тяжелых пациентов много тех, кто имел фальшивый документ о прививке.

«На данный момент у нас акция: при покупке двух сертификатов — третий в подарок! Акция действует до 26.11.21 включительно», — говорится в одном Telegram-канале по продаже сертификатов. Продавцы предлагают также два сертификата по цене в 9 тысяч вместо 11 тысяч рублей.

В качестве отзывов клиентов выкладываются фотографии сертификатов на бланке портала «Госуслуги», данные людей заштрихованы. Регионы различные — Орловская область, Белгородская, Екатеринбург и другие.

В другом канале описываются три варианта оформления сертификата: первая инъекция ставится задним числом, вторая актуальной датой, а бумажный сертификат дают на следующий день, либо первая инъекция ставится актуальным числом, вторая — через 21 день и тогда сертификат получают через три недели.



Либо инъекция однокомпонентной вакциной ставится актуальным числом, QR-код и бумажный вариант сертификата дают на следующий день. Все для удобства клиентов.

Можно даже встретить неоднозначную рекламу, например, в одной из таких групп: «Остерегайтесь мошенников. Мы единственные работаем через "Госуслуги"». Хотя фактически все продавцы подобных документов занимаются мошенничеством.

Полиция ищет

МВД РФ сообщило, что во втором полугодии 2021 года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к продаже поддельных сертификатов о прививке. По инициативе органов внутренних дел заблокировано более 2 тысяч специализированных интернет-сайтов.

Так, например, фельдшер в Хакасии вносила фиктивные сведения в систему о вакцинации граждан без фактического ее проведения, а затем оформляла справки и сертификаты о вакцинации.



Такой «лжепрививкой» она обеспечила 90 человек за 90 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Сейчас ей грозит до восьми лет лишения свободы.

«Продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению фальсифицированных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских справок», — отмечается в сообщении ведомства.

Откуда берутся подделки?

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что есть две основные категории граждан, которые вовлечены в подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса.



«Есть откровенные мошенники, которые подделывают документы. Есть те, кто имеют соответствующий доступ, в том числе, к сожалению, представители врачебного сообщества. Увы, наряду с героями, которые защищают людей и бьются за здоровье, рискуя своей жизнью, есть и оборотни в белых халатах», — сказал председатель комитета.

Также в этой сфере есть цифровые мошенники — те, кто способны взламывать системы, находить дублирующие пароли и ключи, тогда возникают цифровые дубли реальных документов, добавил Хинштейн.

С такими хакерами пытается бороться Минцифры. Для проверки QR-кодов уже реализован доверенный механизм на портале Госуслуг через инструмент «Сканер» мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус».

«При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале "Госуслуги" и будет выдаваться ошибка», — предупредил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Что грозит за покупку поддельного сертификата?

Наказание по закону ждет не только продавцов поддельных документов, но и покупателей. Гражданин, приобретающий фальшивый сертификат о вакцинации от COVID-19, может быть привлечен к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Ответственность предусмотрена статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

#Здоровье Как работают антитела после прививки

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему также грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (крупный штраф или исправительные работы в зависимости от тяжести последствий). А в случае летального исхода пострадавшего в результате действий нарушителя ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Но что не менее важно, кроме уголовной ответственности, купившие сертификат рискуют здоровьем.

Около 80% граждан, которые утверждают, что привились, но при этом заболели коронавирусом в тяжелой форме, имели поддельный сертификат о вакцинации, утверждает глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает», — подчеркнул Гинцбург.