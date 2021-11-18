Пикеты против QR-кодов прошли в Томске

Томские коммунисты провели серию одиночных пикетов против введения в регионе системы QR-кодов, сообщила пресс-служба обкома КПРФ.

По сообщению обкома, активисты КПРФ и движения «За новый социализм» вышли в одиночные пикеты возле областной администрации во время заседания Законодательной Думы.

«Нельзя допустить введения QR-кодов! В противном случае население нашей страны будет подвергнуто дискриминации и сегрегации по признаку наличия или отсутствия кода», — высказывалась ранее первый секретарь томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.

В Томской области с 8 ноября общепит, учреждения культуры и спорта, ТРЦ, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты работают только по QR-кодам о вакцинации против коронавируса.