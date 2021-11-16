Новогодние салюты в Новосибирске будут небольшими из-за COVID

Новосибирские власти приняли решение не отменять новогодние фейерверки, но сделать их небольшими, чтобы избежать массовых скоплений народа, рассказала журналистам во вторник вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Мы планируем обычные мероприятия, салюты в Театральном сквере и на Михайловской набережной. Но мы понимаем, что если ограничения будут продлены, в полночь во всех парках будет играть просто музыка, будет освещение, возможно, небольшие фейерверки — чтобы просто обозначить, что 12 часов», — сказала Терешкова.

Вице-мэр пояснила, что власти надеются на снятие «коронавирусных» ограничений, но в случае, если они сохранятся, то важно избежать массового скопления людей в новогоднюю ночь.

На новогодние утренники в театрах и других учреждениях культуры можно будет попасть только при наличии QR-кода (для взрослых), а вот открытые площадки — катки, ледовые городки — смогут посещать все.