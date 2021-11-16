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Новогодние салюты в Новосибирске будут небольшими из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирские власти приняли решение не отменять новогодние фейерверки, но сделать их небольшими, чтобы избежать массовых скоплений народа, рассказала журналистам во вторник вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Мы планируем обычные мероприятия, салюты в Театральном сквере и на Михайловской набережной. Но мы понимаем, что если ограничения будут продлены, в полночь во всех парках будет играть просто музыка, будет освещение, возможно, небольшие фейерверки — чтобы просто обозначить, что 12 часов», — сказала Терешкова.

Вице-мэр пояснила, что власти надеются на снятие «коронавирусных» ограничений, но в случае, если они сохранятся, то важно избежать массового скопления людей в новогоднюю ночь.

На новогодние утренники в театрах и других учреждениях культуры можно будет попасть только при наличии QR-кода (для взрослых), а вот открытые площадки — катки, ледовые городки — смогут посещать все.

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Новосибирск #Город #Новый год
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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном...

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
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