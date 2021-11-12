Пробравшийся в больницу к бабушке томич стал героем программы Собчак

Ксения Собчак взяла интервью у томича, который под видом медика проник в медсанчасть к больной коронавирусом бабушке, и сняла о нем репортаж.

В октябре соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. В итоге обман раскрыли, в больнице начали проверки, но 84-летняя пациентка умерла в реанимации.

«Я готов был подписать все бумаги, чтобы там как-то находиться и ухаживать за ней, но мне отказали. В приемном покое около часа наблюдал за санитарами, которые выходили в этих костюмах. У меня созрела мысль, что я могу в таком же костюме попробовать проникнуть внутрь», — рассказал Собчак герой истории Сергей Самборский.

Томич сообщил, что защитный костюм купил у медиков за тысячу рублей. Также выяснилось, что это не первый случай, когда родственники проникали в реанимацию.

Телеведущая показала кадры с похорон умершей бабушки и выразила недоумение, почему власти сразу же не замяли конфликт и не поблагодарили томича за поступок.