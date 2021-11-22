Спорные вакцины: что не нравится атипрививочникам

За десять месяцев возможностью бесплатно поставить прививку от коронавируса воспользовались менее половины взрослых россиян. При этом некоторые принципиально отказываются от вакцины, рассказывая о чипировании, зомбировании и вреде прививок. В чем их аргументация, на чем основана и что отвечает официальная медицина?

В России разработаны и официально зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «ЭпиВакКорона-Н», которая еще не используется.

Массовая вакцинация стартовала в январе 2021 года. К середине ноября полностью вакцинировались 57 миллионов россиян (39,6% взрослых). Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, способного остановить пандемию.

Часть людей не привились из-за перенесенного ковида, кто-то просто не торопится делать прививку, а некоторые — активно выступают против вакцинации. Аргументы приводят самые разные — от внедрения чипов и участия инопланетян до критики вакцин. Некоторые доводы, медицинского характера, вполне могут заставить задуматься... В них и разберемся.

Председатель Новосибирского регионального отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Евгений Коптев, который выступает против обязательной вакцинации, перечислил основные тезисы антипрививочников.

Вакцина не проверена!

«Что происходит с вакциной от коронавируса – это препараты, которые не прошли должной проверки. Она должна занимать несколько лет. А сроки испытания прошли или нет?», — высказал Sibnet.ru свою точку зрения Коптев.

По его убеждению, только предварительные испытания препарата должны длиться около двух лет. Поэтому нельзя назвать испытания антиковидных вакцин полноценными, уверен антипрививочник.

Ответ экспертов:

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус», в ходе создания основной российской вакцины «Спутник V» пройдены все четыре стадии исследований: одна доклиническая (на животных) и три клинических (на людях).

Прежде чем приступать к клиническим испытаниям, вакцина прошла в полном объеме все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности, которые включали эксперименты на различных видах лабораторных животных, в том числе на двух видах приматов.

#Новости COVID19 Чем привиться от коронавируса

«Эффективность, безопасность и другие свойства "Спутника V" очень хорошо подтверждены в трех публикациях ведущих мировых журналов. Именно поэтому эту вакцину начинают признавать и в других странах», — отметил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, а это более 50% населения Земли. Эффективность вакцины по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных составила 97,6%, сообщал ранее НИЦ Гамалеи.

Векторные вакцины — это эксперимент!

Также Коптева смущает, что самая популярная вакцина от коронавируса в стране («Спутник V») создана не по проверенной десятилетиями классической технологии, в которой используется убитый вирус (такой является «КовиВак»), а более инновационная векторная.

«У нас ограниченное время, мы не можем оттестировать эти вакцины. Делайте проверенное решение. Решили тут поэкспериментировать, создать векторную вакцину. Двойной эксперимент», — уверен собеседник.

Ответ экспертов:

«Векторные вакцины — на сегодняшний день это уже обыденность. Сегодня векторные вакцины введены 100 миллионам человек. Очень часто звучат такие заявления, что ставятся эксперименты на людях. Ничего подобного!» — пояснил замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи и создатель вакцины «Спутник V» Денис Логунов.

По его словам, каждый регулятор в любой стране мира несет ответственность за безопасность препарата. При этом все протоколы исследований препарата предоставляются не только национальным регуляторам, но и международным органам.

Вакцина не остановит пандемию...

«Есть страны, где большинство людей вакцинировались, типа Израиля, и это не помогло остановить эпидемию. Есть регионы России, где вакцинировалось большинство взрослого населения, это опять же не помогло остановить пандемию», — приводит примеры Коптев.

Ответ экспертов:

«Там есть некоторый подъем, но называть его вспышкой по нашим масштабам — стыдно. Их летальность в 10–15 раз ниже, чем в нашей стране. Если ты россиянин, после того как стал положительным, у тебя шансы умереть в 15 раз выше, чем в Израиле», — возражает заведующий лабораториями Института молекулярной генетики РАН и Института биологии гена РАН Константин Северинов.

За весь период пандемии в России от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерло более 249 тысяч человек. К ноябрю 2021 года зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заражения.

Так, в Великобритании, где привились более 70% жителей, осенью 2021 года зафиксирована небольшая волна, вызванная новым индийским штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном люди, не сделавшие прививку.

Вакцина не работает против новых штаммов?

Новосибирский антипрививочник также озвучил довольно популярное мнение, что российские вакцины разрабатывались против первоначального штамма, а теперь он сменился на более опасный и вакцинация потеряла смысл.

Ответ экспертов:

В международном научном журнале Vaccines вышла статья, посвященная эффективности вакцины «Спутник V» против четырех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшую озабоченность ученых.

В каждом из этих штаммов есть мутации в рецептор-связывающем домене коронавирусного белка, который отвечает за соединение вируса с клеткой. Теоретически это может ослабить действие вакцинных антител, поскольку они нацелены именно на этот домен.

Однако, согласно собранным данным, сыворотка крови людей, привитых «Спутником V», по-прежнему подавляет размножение двух «московских» вариантов вируса. А для более агрессивных штаммов типа «бета», «гамма» и «дельта» ее способность нейтрализовать вирус падает в 3,1, 2,8 и 2,5 раза соответственно. Но этого все равно достаточно для нейтрализации инфекции.

У прививки опасные генетические последствия?

Коптев ссылается на доктора медицинских наук Павла Воробьева, который в феврале выступил с критикой вакцин на круглом столе по теме «Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности».

«Фактически мы вводим в организм генетический материал — РНК. У нас есть механизм обратной транскриптазы, который считывает чужеродную РНК и встраивает ее в ДНК человека. Мы не можем быть полностью защищены от появления новых элементов в геноме, в принципе, об этом сегодня ничего не известно», — предостерег Воробьев.

Ответ экспертов:

В «Спутнике V» используется аденовирусный вектор, лишенный механизма размножения, поэтому сам он не представляет опасности заражения для организма. Вектор используется лишь для транспортировки в клетку вакцинируемого организма генетического материала из другого вируса, против которого делается вакцина.

«Даже дикий аденовирус, попадая в ядро наших клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

В основе вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа), кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Сам фрагмент генетического материала безопасен для человека, но при этом способен обеспечить формирование устойчивого антительного и клеточного иммунного ответа к вирусу.

Откуда берутся противники вакцин?

По данным исследования Института психологии РАН, негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется целым рядом факторов: низким социальным доверием, беспокойством по поводу непредвиденных последствий вакцинации, убеждением в том, что большинство других людей не доверяют вакцинам и верой в конспирологические теории.

Но самый большой вклад в антипрививочные настроения вносит представление о COVID-19 как о заболевании, которое все еще плохо изучено и последствия которого неизвестны, хотя фактически это уже не так.

«Природу COVID-19 уже исследовали намного лучше, чем в 2020 году, большинство независимых экспертов во многом сходятся. А эффективность вакцин против оспы и полиомиелита тоже не стопроцентная: прививки против этих болезней действуют в 90–95% случаев», — отметил в интервью ТАСС завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.