Блогер показал на видео «рассольные» дороги Красноярска

Видео с побелевшими дорогами вызвало удивление красноярцев, но специалисты назвали такой эффект от применения песчано-солевой смеси безопасным.

«Сергей Еремин решил изобрести велосипед. Получится? Мэр Красноярска решил вместо реагента поливать дороги рассолом собственного приготовления. Первый эффект — асфальт побелел и разметка стала неразличима», — написал под видео блогер Дмитрий Полушин.

По словам специалиста Специализированного автотранспортного предприятия Анны Игумновой, разводы появились после применения песчано-солевой смеси. Появление налета — естественный процесс, это безопасно. Дороги обрабатывали такой смесью в морозные ночи, чтобы не было наледи.

Красноярск в 2020 году отказался от вызывавшего споры раствора «Бионорд» и стал использовать традиционную песчано-соляную смесь.