Блогер показал на видео «рассольные» дороги Красноярска

Видео с побелевшими дорогами вызвало удивление красноярцев,
но специалисты назвали такой эффект от применения песчано-солевой смеси безопасным.
«Сергей Еремин решил изобрести велосипед. Получится? Мэр
Красноярска решил вместо реагента поливать дороги рассолом собственного
приготовления. Первый эффект — асфальт побелел и разметка стала неразличима», —
написал под видео блогер Дмитрий Полушин.
По словам специалиста Специализированного автотранспортного
предприятия Анны Игумновой, разводы появились после применения песчано-солевой смеси. Появление налета — естественный процесс, это безопасно. Дороги
обрабатывали такой смесью в морозные ночи, чтобы не было наледи.
Красноярск в 2020
году отказался от вызывавшего споры раствора «Бионорд» и стал использовать традиционную
песчано-соляную смесь.