Wink подарит игрокам World of Tanks бонус-код на четыре боевые задачи

Видеосервис Wink подарит всем «танкистам» специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы.

Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайди на wink.ru и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря.

Уже зарегистрированные пользователи Wink гарантировано получат код в течение десяти дней после просмотра (push-сообщение в личном кабинете).

Всем остальным для получения бонуса нужно зарегистрироваться на сайте, дополнительным преимуществом для них станет бесплатная подписка «Трансформер» на один месяц. Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кода до 3 января 2022 года включительно.

Как зарегистрироваться в Wink

В документальном фильме Андрея Лошака «Мир танков и людей» с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks, рассказывается об интригах, скандалах и противостоянии непримиримых кланов «танкистов», и удивительных житейских историях увлеченных людей.

Wink — цифровой видеосервис Ростелекома, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Wink доступен на экранах домашнего телевизора с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере.