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Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей» на эксклюзивной основе появился в видеосервисе Wink, в нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Героями фильма «Мир танков и людей» стали Петр Битюков, который благодаря увлечению моделированием сыграл важную роль в появлении самой игры, Никита Темнов, известный представитель касты «заклепочников» на игровых форумах, машинист-обходчик Вадим из Сургута, собирающий танки точнее, чем покупные модели из магазина, основатель легендарного клана The RED Alex Air и другие.

World of Tanks — это не только игроки, но и кланы, настоящие империи внутри игры, у которых были свои взлеты и падения. 

Фильм рассказывает, с чего начинался самый могущественный клан за все время существования игры (The Red) и почему произошел закат красной империи; без прикрас о том, кто стоит за кланами и может потратить на него целое состояние; как проходили войны между кланами не только на виртуальной карте, но и в реальной жизни, включая интриги, мемы, подкупы игроков; и, конечно, о той небольшой войне, которую объявили кланы разработчику игры — Wargaming.

Есть в документалке и очень трогательные личные истории. После несчастного случая Кирилл потерял возможность ходить. Он долгое время не мог принять нового себя, отказывался общаться с друзьями и ненавидел, если кто-то из одноклассников поздравлял с днем рождения. 

А потом Кирилл стал «танкистом» и в его жизнь пришли люди, которые помогли ему поверить в себя и жить полной жизнью. Лучший друг Заза из Ростова-на Дону несколько раз в год приезжает к Кириллу в гости, преодолевая 1, 5 тысячи километров.

«Фильм очень интересно смотреть, потому что World of Tanks — больше чем игра. Это огромное сообщество людей из разных стран мира и даже стиль жизни, со своими ценностями и правилами. Желаем всем зрителям фильма и подписчикам "Игрового" новых достижений в любимой игре», — сказал директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

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