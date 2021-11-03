Присяжные в Кузбассе оправдали забившую мужа шваброй женщину

Суд присяжных оправдал жительницу Кузбасса, обвиняемую в избиении сожителя до смерти шваброй, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.
По версии следствия, в августе 2020 года женщина поссорилась с сожителем. Тот взял деревянную швабру и начал бить жену. Она выхватила инструмент и тоже нанесла мужу несколько ударов — по пояснице, рукам и в район седалищной кости.
Мужчина получил закрытую травму живота с разрывом селезенки и обильной кровопотерей, от которых скончался в приемном отделении больницы. Женщину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ей грозило до 15 лет колонии.
Подсудимая не признала вину. Она заявила, что от ее действий мужчина не мог умереть. С ее позицией согласились присяжные, рассматривавшие дело. По их мнению, обвинение не доказало, что мужчина умер именно из-за ударов, которые нанесла его сожительница.
Мариинский городской суд вынес оправдательный приговор. Он пока не вступил в законную силу.
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