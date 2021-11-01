Республика Алтай последней в Сибири вводит QR-коды

Республика Алтай вводит QR-коды на посещение ряда общественных мест с 15 ноября, сообщил пресс-секретарь главы республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.

Республика Алтай вводит QR-коды на посещение ряда общественных мест: учреждений культуры (музеев, театров, кинотеатров, библиотек), спорта (фитнес-центры, спортзалы, бассейны) и предприятий общепита (кафе, бары, рестораны, пабы и так далее).

С 15 ноября применение QR-кодов введут в Горно-Алтайске и Майминском районе, с 29 ноября – на территории всей республики. Новые ограничительные меры приняты на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Все регионы Сибири объявили о вводе QR-кодов до наступления не рабочих дней 30 октября. Самые жесткие ограничения в Хакасии, самые мягкие — в Кемеровской области.