Республика Алтай последней в Сибири вводит QR-коды

Республика Алтай вводит QR-коды на посещение ряда общественных мест с 15 ноября, сообщил пресс-секретарь главы республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.
Республика Алтай вводит QR-коды на посещение ряда
общественных мест: учреждений культуры (музеев, театров, кинотеатров,
библиотек), спорта (фитнес-центры, спортзалы, бассейны) и предприятий общепита
(кафе, бары, рестораны, пабы и так далее).
С 15 ноября применение QR-кодов введут в Горно-Алтайске и
Майминском районе, с 29 ноября – на территории всей республики. Новые ограничительные меры приняты на
заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Все регионы Сибири объявили о вводе QR-кодов до наступления
не рабочих дней 30 октября. Самые жесткие ограничения в Хакасии, самые мягкие —
в Кемеровской области.