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Отдаленные красноярские поселки обеспечили мобильной связью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярский филиал Ростелекома построил 11 базовых станций для мобильной связи и интернета в деревнях и поселках Красноярского края в рамках проекта устранения цифрового неравенства, сообщает пресс-служба компании.

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек.

В апреле этого года Минцифры РФ и Ростелеком подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Благодаря этому жители сел с численностью населения от 100 до 500 человек получат возможность пользоваться устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом по технологии LTE (4G).

«В Красноярском крае множество малых населенных пунктов, жители которых также, как и горожане, нуждаются в современной телекоммуникационной инфраструктуре. Кроме инвестирования собственных средств в ее развитие, Ростелеком участвует в реализации федеральных и региональных проектов, направленных на улучшение доступности и качества связи», — сказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиями связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Это гарантирует доступность онлайн-обучения, телемедицины, портала госуслуг и других электронных сервисов.

«В этом году малочисленные и труднодоступные населенные пункты края обеспечиваются услугами сотовой связи и мобильным интернетом за счет краевого и федерального бюджетов. Сотовая связь появится в десятках деревень и сел, а это значит, что 14 тысяч жителей края будут обеспечены качественной сотовой связью», — уточнил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.


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