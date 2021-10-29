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Врач рассказала о состоянии томички, к которой проник внук

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Власти начали служебную проверку в инфекционном госпитале томской медсанчасти №2, куда проник переодетый врачом местный житель, чтобы ухаживать за бабушкой. Департамент здравоохранения отчитался о состоянии пациентки.

В соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в реанимацию медсанчасти №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживают. Департамент здравоохранения региона начал служебную проверку в госпитале.

Пациентка 1937 года рождения поступила в приемную часть 21 октября с 18% поражения легких. Анализ на Covid-19 показал положительный статус, сообщила завотделением Антонина Стойлова.

«Уход за лежачими и малоподвижными пациентами в госпитале осуществляется постоянно и включает в себя обработку ран и ссадин, перевязки, смену памперсов, помощь в употреблении воды, смену постельного белья, сбор информации по состоянию, при необходимости медперсонал приглашает доктора, поскольку сами пациенты не могут о себе позаботиться», — цитирует Стойлову департамент.

24 октября пациентку перевели в отделение терапии. Сейчас пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке.

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