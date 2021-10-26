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Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Минздрав Иркутской области опубликовал на своем сайте оправдание слов главврача Ивано-Матренинской детской больницы, который посоветовал непривитым «помирать дома».

Главврач Ивано-Матренинской больницы в Иркутске Владимир Новожилов накануне в ходе прямого эфира в соцсетях посоветовал непривитым от коронавируса не занимать места в больницах и «помирать дома».

«Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации. Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих», — говорится в сообщении.

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Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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