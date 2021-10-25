Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов в ходе прямого эфира ЦУР посоветовал непривитым от коронавируса не занимать места в больницах и «помирать дома».

Центр управления регионом в понедельник организовал в соцсетях прямой эфир о течении коронавируса у детей, куда пригласили известных в Иркутске врачей. Новожилову задали вопрос, содержащий слова о том, что прививка — личное дело каждого.

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«Да, личное дело – жить мне или умереть. Так не занимайте место в госпиталях, если вы не привились и заболели, тогда и не звоните на "скорую", помирайте дома», — ответил врач.

Новожилов добавил, что сам тяжело перенес коронавирус и долго восстанавливался после болезни, а потом привился «Спутником V».