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Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов в ходе прямого эфира ЦУР посоветовал непривитым от коронавируса не занимать места в больницах и «помирать дома».

Центр управления регионом в понедельник организовал в соцсетях прямой эфир о течении коронавируса у детей, куда пригласили известных в Иркутске врачей. Новожилову задали вопрос, содержащий слова о том, что прививка — личное дело каждого.

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«Да, личное дело – жить мне или умереть. Так не занимайте место в госпиталях, если вы не привились и заболели, тогда и не звоните на "скорую", помирайте дома», — ответил врач.

Новожилов добавил, что сам тяжело перенес коронавирус и долго восстанавливался после болезни, а потом привился «Спутником V».

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
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