НАВЕРХ
Актуальная тема
Новая энергетика
Актуальная тема
Новая энергетика
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Найден способ снизить цены на электроэнергию в Россию

Источник:
«Известия»
441 2
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Производство водорода может позволить российской энергосистеме снизить цены на электроэнергию, сообщил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Суть идеи в том, что создание новых энергоемких предприятий по производству водорода позволит распределить затраты на содержание генерирующих мощностей, пояснил «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«Идеальный вариант — это если рост потребления электроэнергии (а электролиз очень энергоемкий процесс) будет происходить без увеличения потребности в дополнительной мощности генерации. С учетом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме», — заявил Максим Быстров.

По его словам, это приведет к более эффективному использованию существующей генерации и снижению платы за мощность для остальных потребителей.

Реализация этой идеи будет зависеть от объемов производства водорода. Области его применения сегодня весьма разнообразны, но для полномасштабного развития водородной энергетики необходимо формирование устойчивого спроса на внешних рынках, добавили в Минэнерго.

Тема: Новая энергетика
Энергетики предложили России низкоуглеродный путь развития
Россия достигнет углеродной нейтральности
Энергетический кризис в Европе оказался подарком для России
Путин заявил об истерике на энергетическом рынке Европы
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двух девочек убили в Кызыле
Мужчину в Приангарье обвинили в убийстве 25-летней давности
Как «Сибирь» стала главной командой Новосибирска
Полицейский в Оби распылил перцовый баллончик в комнате с задержанным
Самое популярное
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Меркель вручили документы об увольнении
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией
Windows 11 получит новый антивирус
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Nik3316

США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))

лачинов

А население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.

jeryakob

А складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...

Andrey Chizhicov

Больше бреда не слышал, вы такими статьями. Разводите разврат среди молодежи, секс по дружбе быть не...
Sibnet.Ru