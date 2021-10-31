Найден способ снизить цены на электроэнергию в Россию

Производство водорода может позволить российской энергосистеме снизить цены на электроэнергию, сообщил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Суть идеи в том, что создание новых энергоемких предприятий по производству водорода позволит распределить затраты на содержание генерирующих мощностей, пояснил «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«Идеальный вариант — это если рост потребления электроэнергии (а электролиз очень энергоемкий процесс) будет происходить без увеличения потребности в дополнительной мощности генерации. С учетом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме», — заявил Максим Быстров.

По его словам, это приведет к более эффективному использованию существующей генерации и снижению платы за мощность для остальных потребителей.

Реализация этой идеи будет зависеть от объемов производства водорода. Области его применения сегодня весьма разнообразны, но для полномасштабного развития водородной энергетики необходимо формирование устойчивого спроса на внешних рынках, добавили в Минэнерго.