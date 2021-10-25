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Каждый третий новосибирец поменял работу из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 34% новосибирцев вынуждены были поменять место работы из-за пандемии коронавируса, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным исследования, проведенного среди новосибирцев трудоспособного возраста, поменять работу из-за пандемии пришлось почти 34% опрошенных — у 40% из них возникли проблемы с выплатами, еще у 23% начались сокращения.

Также среди причин потери работы в период пандемии опрошенные назвали закрытие организаций и появление дополнительной нагрузки.

При этом 69% против 31% соответственно довольны сменой работы из-за пандемии. Сферы, которые чаще всего покидали опрошенные, — это бухгалтерия, финансы и продажи.

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