НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Треть работодателей в Новосибирске заставила сотрудников привиться

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий работодатель в Новосибирске настоял или настаивает на вакцинации сотрудников от коронавируса, выяснили аналитики HH.ru.

Согласно данным опроса, на обязательной вакцинации настаивали или настаивают 34% работодателей из Новосибирской области. 54% работодателей не оказывали давления на сотрудников в этом вопросе.

Среди непривитых соискателей только 24% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. 65% не станут этого делать.

Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж — 25%.

Тема: Коронакризис
Врач рассказал трагичную историю о намеренно заразившейся COVID
Ковид вернулся: Путин отправил страну на каникулы
Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы
Путин одобрил введение нерабочих дней из-за коронавируса
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok
Сибиряки рассказали о сексуальных предпочтениях
Треть работодателей в Новосибирске заставила сотрудников привиться
Скандальную выставку о «диктатуре СССР» демонтировали в Новосибирске
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу рассказал о странном обогревателе в палатке у Путина
Крупы в России подскочат в цене
Депутат пожаловался на скудное питание в Госдуме
ЦРУ предсказало глобальную войну к 2040 году
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Японцы призвали отобрать Курилы силой
32
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
27
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
24
Путин решил провести большую пресс-конференцию
Sibnet.Ru