Треть работодателей в Новосибирске заставила сотрудников привиться

Каждый третий работодатель в Новосибирске настоял или настаивает на вакцинации сотрудников от коронавируса, выяснили аналитики HH.ru.

Согласно данным опроса, на обязательной вакцинации настаивали или настаивают 34% работодателей из Новосибирской области. 54% работодателей не оказывали давления на сотрудников в этом вопросе.

Среди непривитых соискателей только 24% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. 65% не станут этого делать.

Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж — 25%.