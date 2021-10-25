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Скандальную выставку о «диктатуре СССР» демонтировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/anna.tereshkova.14

Кинотеатр «Победа» демонтировал выставку, посвященную падению Берлинской стены, новосибирцев возмутило, что авторы выставки упрекали СССР в диктатуре на территории Германии.

Выставку организовало консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры. Новосибирцев возмутил в подписях к фотографиям упрек в том, что Советский Союз, якобы, насаждал диктатуру в Германии после ВОВ.

«Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на "диктатуру" Советского Союза… Почему позволили представителям Германии выставить эту "грязь" в отношении нашего государства? Немцы что, забыли, что у них 27 миллионов на совести?! », – написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политике Анна Терешкова на своей странице в Facebook сообщила, что до сих пор порядок размещения выставок на площадке у киноцентра «Победа» не был регламентирован, выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска.

«К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством "Победы", так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска», — написала Терешкова.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики договорился с руководством «Победы» об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов.

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