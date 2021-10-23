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Землетрясение произошло в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ray Bouknight

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе республики в 23.03 по Гринвичу (02.03 по московскому времени субботы), координаты: широта - 51.39, долгота — 91.54.

Интенсивность в эпицентре составила 7,3 балла по шкале MSK-64. По данным ГУ МЧС России по Туве, землетрясения зафиксированы в нескольких километрах от города Чадаан в западной части республики.

«Колебания земной поверхности не ощущались. Жертв разрушений нет, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

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Республика Тува #Гео
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