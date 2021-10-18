Вступили в силу новые правила газификации

Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России с 18 октября, соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.
Теперь во всех городах и поселках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счет государства, пишут «Известия». При этом подведение трубы непосредственно к дому останется платным.
Бесплатная газификация предназначена лишь для тех, кто собирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд», то есть программа не будет доступна тем, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.
Заявку на подводку газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал Госуслуг или на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.
лачиновОпять хлопцы занялись добычей денег? Так и ходят с шапкой по кругу. То у ЕС одолжат, то у Штатов выпросят,...
Иркут 69Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
DIMAK094Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,
Алекс555Попробовали бы так в Японии или Китае или в другом городе .Не отмылись родители.