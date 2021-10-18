Вступили в силу новые правила газификации

Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России с 18 октября, соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.

Теперь во всех городах и поселках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счет государства, пишут «Известия». При этом подведение трубы непосредственно к дому останется платным.

Бесплатная газификация предназначена лишь для тех, кто собирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд», то есть программа не будет доступна тем, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Заявку на подводку газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал Госуслуг или на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.