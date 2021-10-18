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Вступили в силу новые правила газификации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России с 18 октября, соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.

Теперь во всех городах и поселках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счет государства, пишут «Известия». При этом подведение трубы непосредственно к дому останется платным.

Бесплатная газификация предназначена лишь для тех, кто собирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд», то есть программа не будет доступна тем, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Заявку на подводку газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал Госуслуг или на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.

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DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Алекс555

Попробовали бы так в Японии или Китае или в другом городе .Не отмылись родители.
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