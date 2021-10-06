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Запрошен 21 год для получившей взятку за «Зимнюю вишню» чиновницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СКР

Гособвинение запросило 21 год лишения свободы для экс-начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, обвиняемой после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в получении взятки, сообщила адвокат потерпевших Анна Воронкина.

По второму делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят четыре человека — чиновница Комкова, ее подчиненная и посредники в получении взятки.

По версии следствия, в 2013-2014 годах гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору строительной компании «ИСК "Ресурс"» Никите Чередниченко. Это позволило реконструировать ТЦ без разрешения на строительство, а также с нарушениями проекта, который предусматривал установку систем пожаротушения на всех этажах здания.

Подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации.

Гособвинение запросило

  • для Комковой — 21 год лишения свободы и 450 миллионов рублей штрафа,
  • для Шенгерей — восемь лет лишения свободы.
  • для Комкова — 12 лет лишения свободы,
  • для Чередниченко — 18 лет лишения свободы.

Заводский районный суд 30 сентября начал оглашать приговор в отношении восьмерых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ, в числе которых руководители и сотрудники «Зимней вишни» и фирмы, обслуживавшей системы противопожарной безопасности в ТРЦ, пожарные.

Также в суд направлены уголовные дела в отношении Вишневского, начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, а также начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григория Терентьева.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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