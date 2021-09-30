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ФАС призвала торговлю к контролю за ценами на социальные товары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей и призвали ретейл самостоятельно взять под контроль цены на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба ФАС. 

Как отметил замглавы ФАС, ведомство постоянно мониторит и анализирует стоимость продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где такой ситуации нет.

Нижегородцев рекомендовал ретейлерам при достижении доминирующего положения проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении,

Евтухов посоветовал ретейлу по социально значимым товарам переходить от закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену «на полке».

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Экономика #Продукты #Торговля
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