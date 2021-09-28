Байдена укололи в прямом эфире

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, трансляция вакцинации велась в аккаунте главы государства в Twitter.

«Сейчас я сделаю бустерный укол от COVID-19 — и я призываю всех, кто не имеет противопоказаний, поступить так же», — написал 78-летний президент США перед прямым эфиром.

Первую прививку от коронавирусной инфекции Байден сделал в конце декабря прошлого года, в тот момент он уже был избран на пост президента, однако пока не вступил в должность. Ему ввели дозу препарата Pfizer. Завершил вакцинацию лидер США 11 января.

При этом Байден напомнил в ходе трансляции, что большинство американцев, которые прошли полный курс вакцинации вакциной Pfizer, спустя полгода могут ревакцинироваться. Такие рекомендации действуют для людей с различными сопутствующими заболеваниями.

Tune in as I deliver remarks and receive my COVID-19 booster shot. https://t.co/GurbbWdrvF — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

Кроме этого, бустерные прививки рекомендуются гражданам, которые часто контактируют с другими людьми. В этот список входят медики, учителя и продавцы. Всего группа риска включает в себя 60 миллионов американцев, уточнил Байден.