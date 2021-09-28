НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байдена укололи в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
359 0
Фото: © twitter.com/POTUS

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса, трансляция вакцинации велась в аккаунте главы государства в Twitter.

«Сейчас я сделаю бустерный укол от COVID-19 — и я призываю всех, кто не имеет противопоказаний, поступить так же», — написал 78-летний президент США перед прямым эфиром.

Первую прививку от коронавирусной инфекции Байден сделал в конце декабря прошлого года, в тот момент он уже был избран на пост президента, однако пока не вступил в должность. Ему ввели дозу препарата Pfizer. Завершил вакцинацию лидер США 11 января.

При этом Байден напомнил в ходе трансляции, что большинство американцев, которые прошли полный курс вакцинации вакциной Pfizer, спустя полгода могут ревакцинироваться. Такие рекомендации действуют для людей с различными сопутствующими заболеваниями.

Кроме этого, бустерные прививки рекомендуются гражданам, которые часто контактируют с другими людьми. В этот список входят медики, учителя и продавцы. Всего группа риска включает в себя 60 миллионов американцев, уточнил Байден.

Тема: Коронакризис
Ученые нашли главный канал передачи коронавируса
Китайские ученые в 2018 году модифицировали коронавирус
США передадут вакцину от коронавируса бедным странам
Режиссер Звягинцев вышел из комы
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Из Сибири в Крым на голубом «Запорожце»
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин придумал новые должности Шойгу и Лаврову
Россия частично лишила Украину газового транзита
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Ученые нашли главный канал передачи коронавируса
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Выборы прошли уже как неделю назад, пора уже забывать об обещанках!

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...

nicollaich

Чем мутнее схема, тем богаче участники фишинга.

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.
Sibnet.Ru