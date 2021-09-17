Осенью вариантов больше: где подработать студенту?

В этом году к осени число вакансий, не требующих образования и опыта, увеличилось в Новосибирске более чем в два раза, выяснили аналитики «Авито Работы». Какую подработку удастся совмещать с учебой и на какую зарплату можно рассчитывать студенту?

Какие вакансии подходят студентам

Очевидно, что обычный полный день студенту не подходит. Учиться и работать получится только при неполной занятости, когда сотрудника привлекают к работе от двух до шести часов в день или гибком (скользящем) графике. Например, выход в строго отведенное время — вечером, утром, в обеденные часы.

Также встречаются варианты, когда работать нужно по определенным дням — только в выходные или в какие-то другие дни недели.

Чаще всего новосибирские работодатели принимают студентов на должности курьеров, операторов, администраторов и продавцов. По всем этим вакансиям можно выбирать варианты занятости, чтобы успевать учиться и работать.

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Индивидуальный график также готовы обсуждать с продавцами в ряде магазинов. Кроме того, аналитики приводят примеры вакансий администраторов, которых приглашают работать по выходным и по вечерам в будни: например, в студии праздников.

Работа в call-центре, службе поддержки, ресторане доставки и на других аналогичных позициях обычно рассчитана на сменный режим 5/2 или 2/2. Но в этой категории можно найти предложения с сокращенным графиком, по несколько дней в неделю или по вечерам.

«Кроме того, сотрудники контактных центров работают не только в офисе, но и удаленно, что позволяет экономить деньги и время на дорогу», — добавила региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.

Сколько заработает студент

При занятости не менее 20 часов в неделю доход оператора call-центра составит 10-15 тысяч рублей в месяц. От тысячи рублей за шестичасовую смену может заработать курьер на велосипеде, которого обеспечат двухколесным транспортом, термосумкой и униформой.

Существуют также подработки более узкой направленности. Например, студенты педагогических или творческих специальностей могут попробовать себя в роли аниматоров: эта работа приходится главным образом на выходные дни или вечера в будни. Зарплата аниматора составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Любителей лошадей ждут в небольшом конно-спортивном клубе на место коновода. По выходным и праздникам он будет чистить и седлать лошадей, присматривать за животными и помогать тренеру-инструктору, зарабатывая 900 рублей в день.

В утреннее или дневное время предлагают выходить на смены переводчику в офис продаж с зарплатой от 25 тысяч рублей. Сотруднику поручат вести онлайн-переписку на английском языке.

По сменному графику работает менеджер кинотеатра, выполняющий обязанности контролера, кассира и бармена кинобара. Ему предлагают зарплату от 20 тысяч рублей.

Медианная зарплата (больше и меньше которой получают по 50% работников) в группе профессий «Без опыта, студенты» по вакансиям с неполным днем составляет 20 тысяч рублей, по всем видам графика — 30 тысяч рублей.

Какие новые профессии совмещаются с учебой

Одна из популярных профессий в эпоху развития соцсетей — SMM-менеджер. Сотрудников для продвижения товаров и услуг работодатели охотно нанимают из числа студентов.

Сейчас специалисты для ведения аккаунтов в «ВКонтакте», Facebook, Instagram нужны практически всем: производственным предприятиям, образовательным и медицинским учреждениям, заведениям общепита, салонам красоты и многим другим компаниям.

Кроме того, пандемия и связанные с ней ограничения вызвали активный переход организаций в онлайн и им потребовались сотрудники на новые и преобразованные должности — например, администратора онлайн-магазина.

Без ущерба для учебы молодые люди также могут трудиться копирайтерами, блогерами, 3D-дизайнерами, онлайн-вожатыми, администраторами квестов.