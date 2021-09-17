Техосмотр по-новому: кому проходить не надо

Законопроект об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов внесен в Госдуму. В случае, если переизбранный парламент его не отклонит, ожидать принятия закона можно до конца 2021 года. Кому придется проходить ТО до вступления в силу документа и для кого техосмотр вообще не отменят?

Действующие правила техосмотра были приняты в 1994 году. Сначала процедурой заведовала автоинспекция, выдававшая талоны, которые клеили на лобовое стекло. В 2012 году ТО передали в ведение Российского союза автостраховщиков — талоны заменила диагностическая карта, которая стала условием для оформления ОСАГО.

Большая реформа, главный элемент которой — обязательная фотофиксация автомобиля в пункте ТО, была намечена на 2021 год. Официально эти правила вступили в силу 1 марта, однако из-за неготовности операторов сроки внедрения повсеместной фотофиксации перенесли на 1 октября.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса полисы ОСАГО стали оформлять без прохождения техосмотра. А сейчас ТО, действия которых истекает до 30 сентября 2021 года включительно, продлены еще на полгода. Например, автовладельцы с диагностической картой, истекающей 1 сентября 2021 года, могут не проходить техосмотр до конца февраля 2022 года. Тем, чей техосмотр истекает в октябре и позже, в теории снова нужно пройти ТО.

Летом 2021 года достаточно неожиданно для общественности приняли закон, отвязывающий диагностическую карту от ОСАГО. Изменения начали действовать 22 августа. Дискуссия о том, что вообще надо отменить техосмотр для личных авто, развернулась с новой силой.

За отмену техосмотра выступил глава ГИБДД Михаил Черников. Ярыми противниками были несколько сенаторов, которые предложили обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту, а если карты нет, то налагать штраф в размере 500 рублей.

В итоге 14 сентября, за несколько дней до выборов в Госдуму, «Единая Россия» внесла законопроект, отменяющий техосмотр для частного транспорта. Но, несмотря на обнадеживающие заголовки новостей, документ не предполагает абсолютной отмены ТО. Кроме того, рассматривать его предстоит уже переизбранному парламенту...

Техосмотр отменят не для всех

Требования об обязательном периодическом техосмотре останутся для коммерческого транспорта. Изменения коснутся только личных автомобилей и мотоциклов. Но и и для них ТО будет обязательным в случаях:



- при постановке транспортного средства на учет в ГИБДД,

- совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца,

- совершении регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Однако в этом принципиально ничего не меняется. Диагностическая карта и сейчас входит в список документов, необходимых для постановки подержанного автомобиля на учет.

«Техосмотр при смене владельца нужен, так как ГИБДД не может предоставить допуск на дорогу неисправному автомобилю. То есть новый владелец должен доказать факт исправности транспортного средства для постановки на регучет перед тем, как ему будет предоставлено право передвигаться по дорогам общего пользования», — объяснил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в Facebook.

По его словам, процедурой будет «заморачиваться покупатель». По действующим правилам, транспортное средство нужно зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней со дня покупки. Получается, что пройти ТО нужно в первые несколько дней после покупки.

Если не зарегистрировать транспортное средство или зарегистрировать позже положенного срока, можно получить административный штраф и даже лишиться прав. За пропуск регистрации придется заплатить 1,5-2 тысячи рублей. Управление незарегистрированным автомобилем обойдется в 500-800 рублей, повторное управление — 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Из 2 миллионов ДТП по причине технической неисправности автомобилей происходит всего 2 тысячи аварий. Это всего лишь 1%.

Техосмотр упростится

Попутно идет работа и над самим регламентом ТО. Согласно действующей редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств…», для получения диагностической карты автотранспорт нужно проверить по 82 пунктам. Минтранс опубликовал законопроект, который сокращает перечень до 59 пунктов.

То есть, даже если новому владельцу при покупке автомобиля старше четырех лет и придется заехать на станцию техосмотра, требований к авто будет меньше.

Например, больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, работу стеклоомывателя, подтекание масла и правильное крепление государственных регистрационных знаков.

Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Сколько будет стоить техосмотр

Сейчас власти каждого региона самостоятельно устанавливают максимальные тарифы за услугу прохождения технического осмотра, но при этом в каждом конкретном пункте она может быть ниже этой отметки.

Цены по регионам варьируются от 300 до 1 тысячи рублей для легкового авто. Например, для Новосибирской области оформление диагностической карты обойдется в 435 рублей, в Москве — в 720 рублей, на Сахалине — в 1060 рублей.

Но, учитывая глобальную перестройку системы, стоимость обязательного ТО должна измениться. В ФАС уже разрабатывают новую методику расчета предельного размера платы за прохождение технического осмотра.

Что будет за отсутствие техосмотра

В новом Кодексе об административных нарушениях, который должен вступить в силу 1 марта 2022 года, появился штраф в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Причем выписывать его будут автоматически по камерам видеонаблюдения.

Этот штраф не затронет частных автомобилистов. Но его будут платить владельцы автобусов, грузовых автомобилей, а также юрлица и ИП, для которых ТО не отменяется.

Пока техосмотр не отменен, а у автомобилиста нет актуальной диагностической карты, теоретически ему и сейчас могут выписать штраф 500-800 рублей. Такие нормы содержатся в части 1 статьи 12.1. «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Однако на деле эта мера практически не работает.

«У нас даже юридического основания проверить техосмотр у обычного водителя-физлица. Есть строго установленный перечень документов, которые должен показать водитель инспектору ГИБДД, и техосмотра там нет. У таксистов, у разных юрлиц мы можем проверить, а у физлиц — нет», — рассказывал Autonews.ru представитель ГИБДД.