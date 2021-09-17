Ростелеком провел интернет в отдаленные кузбасские поселки

Сотовая связь и беспроводной интернет от Ростелекома появились в Тяжино-Вершинке и Борисоглебском Тяжинского района Кемеровской области. В каждом из поселков проживает около 250 человек.

В Тяжино-Вершинке работает несколько десятков стационарных телефонов, в Борисоглебском доступен только таксофон.

«Я работаю продавцом в магазине. Раньше, чтобы позвонить домой ребенку или по работе, приходилось выходить на улицу и искать связь. Интернета тоже не было. Сейчас я разговариваю по телефону где хочу, и до сих пор кажется, что это чудо какое-то. Мы очень рады и благодарны “Ростелекому” и тем, кто запустил этот проект», — рассказала жительница поселка Тяжино-Вершинка Тяжинского района Галина Ладыгина.

Жителям населенных пунктов теперь доступен беспроводной интернет со скоростью до 50 Мбит в секунду, что позволит заходить на портал «Госуслуги», запускать обучающие приложения и сервисы телемедицины, участвовать в видеоконференциях.

Ростелеком приступил к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Он подразумевает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах от 100 до 250 человек. До 2030 года Ростелеком обеспечит мобильной связью более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране.

Базовые станции будут подключены преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит высокую скорость передачи данных и дополнительный охват территорий оптической инфраструктурой. В Кузбассе в адресный план на 2021 год вошли 25 населенных пунктов.