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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму поправки, отменяющие обязательный техосмотр, сообщила пресс-служба партии. Он будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В случае принятия закона, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

Тема: Дорожные войны
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Авто #Автоправо #Законы
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